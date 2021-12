Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Meme adegan dalam series Layangan Putus di WeTV. Foto: Twitter @schfess

(SYN)

Jakarta: Meme Putri Marino berteriak "it's my dream" ramai di media sosial Twitter . Ini adalah salah satu bentuk antusiasme netizen pada sebuah series yang tengah dibintanginya.Gambar tersebut adalah cuplikan serial Layangan Putus yang sedang tayang di WeTV. Drama tersebut bercerita tentang Aris (Reza Rahadian) yang berselingkuh dari istrinya Kinan (Putri Marino).Dalam adegan tersebut, Kinan berteriak pada Aris. "Cappadocia it's my dream. Not her. My dream, Mas!"Adegan emosional itu kemudian menjadi ramai diperbincangkan di dunia maya. Bahkan kalimat IT'S MY DREAM dan NOT HER menjadi trending topic di Twitter dengan hampir 50 ribu cuitan pascapenayangan episode 6 tersebut pada Sabtu, 25 Desember 2021.Baca: Anya Geraldine Diteror Netizen karena Jadi Pelakor di Pernikahan Putri Marino Berbagai meme dan kalimat lucu pun bermunculan, mencoba menirukan kata-kata amarah tersebut dengan situasi yang berbeda."2022 dapet banyak kabar baik, dapet rejeki banyak dan no stres,no overthinking,no heartbreak and no sadness. IT'S MY DREAM,NOT HER," ucap @iirman_."Job interview* Kenapa kamu mau kerja di perusahaan ini? It’s my dream mas, not her" tulis @debrisumule"Kamu check outin keranjang Shopee dia mas? It's my dream! Not her!My dream, Mas!" demikian meme buatan @akunsambatanku2."Kamu beliin dia skin collector. It's my dream, Mas. Not her!!" ucap @jemangebeaucp."kamu post dia di instastory IT’S MY DREAM! NOT HER!! MY DREAM MAS!!!" kata @aylaffyu_.