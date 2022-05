Undang Pasangan Gay, Deddy Corbuzier Kehilangan Subscriber?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Deddy Corbuzier tengah menjadi hangat usai mengundang pasangan gay di podcast Close The Door miliknya.Deddy mengundang pasangan gay yang menepat di Jerman yakni Ragil Mahardika dan pasangannya Frederik Vollert. Video tersebut diunggah di channel Youtube Deddy Corbuzier pada Minggu, 8 Mei 2022 dan telah ditonton lebih dari 4 juta dalam waktu sehari.Namun, konten dengan bintang tamu pasangan gay kali ini nyatanya membuat Deddy Corbuzier banjir hujatan karena dianggap ikut mempromosikan LGBT di Indonesia."Bisa nggak gue jadi GAY. Di sini kita lihat bahwa kenyataaan di dunia ini berbeda-beda. Suka tidak suka. Setuju atau tidak. They are here," tulis Deddy Corbuzier dalam unggahannhya di Instagram.Tak hanya mengaku kecewa dengan isi konten Deddy Corbuzier, bahkan banyak follower dan subscriber yang mengancam untuk berhenti mengikuti konten-konten Deddy Corbuzier."Untuk kali ini No om ded sorry saya pamit dari konten anda. Kita toleran dengan perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan," tulis @muhamm****."Unsubs channel Deddy Corbuzier," timpal @ehhhkk***."Buset, yang kaya gitu dikasih panggung, nggak salah om," tanya @venixsudir***."Podcastnya makin sini makin ngelantur. Unsubscribe," tegas nur***.