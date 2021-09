Bak Bursa Transfer, Netizen Ramaikan Penangkapan Coki Pardede dengan Here We Go

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penangkapan komika Coki Pardede langsung membuat ramai media sosial Twitter. Coki Pardede kini menjadi trending topik Indonesia nomor satu.Trendingnya pria yang akrab disapa paman Coki ini dibarengi dengan trending “Here We Go”. Kalimat merupakan ciri khas pakar transfer Fabrizio Romano ketika mengumumkan resminya perpindahan pemain.Netizen menggunakan kalimat tersebut mengkonfirmasi pemilik nama asli Reza Pardede terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, netizen juga menghubungkan dengan baru bebasnya Saipul Jamil dari penjara, kini Coki yang masuk bui.Bahkan, netizen cukup niat dengan mengedit cuitan Fabrizio Romano dengan mengumumkan Coki resmi menggantikan Saipul Jamil.“Coki Pardede done deal. HERE WE GO!,” cuit @aya***.“Bursa transfer musim ini sangat ngeri dan wow banget Coki pardede IN Saipul jamil OUT,” [email protected] ***.“OFFICIAL : saipul jamil out from lapas with celebrate and coki pardede in to lapas with sabu. #Transfers #inginterbang,” @daff***.(@ayasFajar)Sebelumnya, polisi mengungkapkan penangkapan terhadap Coki Pardede. Pada penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu."Ya, benar. (Barang bukti berupa) Sabu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan.Polisi mengamankan satu paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Sedangkan detail barang bukti lainnya belum dapat dibeberkan.Kombes Yusri menjelaskan bahwa pemilik nama Reza Pardede itu ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota. Tepatnya, pada Rabu, 1 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB.(SUR)