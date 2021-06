Tepeng Steven & Coconut Treez Terpapar Covid-19 Sebelum Meninggal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vokalis band Steven & Coconut Treez, Steven Nugraha Kaligis alias Tepeng meninggal dunia tadi pagi. Menurut manajer Steven & Coconut Treez, Tepeng meninggal dunia akibat covid-19."Iya benar (meninggal dunia). (Meninggal karena) Covid-19," ungkap Putra, manajer Steven & Coconut Treez, Selasa (22/6/2021).Menurut Putra, Tepeng sempat dirawat di rumah sakit. Kondisi pelantun "Welcome to My Paradise" itu sudah begitu parah karena adanya komorbid atau penyakit penyerta.Saat ini Putra masih mengurus kepulangan jenazah Tepeng dari rumah sakit. Dari manajemen Steven & Coconut Treez sendiri berjanji akan memberikan keterangan kepada media secepat secara virtual."Nanti kami live Instagram ya untuk press conference. Ini kami urus rumah sakit dulu," ucapnya.Tepeng meninggal dunia hari ini, Selasa, 22 Juni 2021 pada pukul 07.30 WIB. Pelantun lagu "Welcome to My Paradise" itu mengembuskan napas terakhirnya di RS Medika BSD.Sementara itu, pria kelahiran 1975 ini merupakan pendiri band Steven and Coconut Treez. Band ini terbentuk sejak tahun 2005 dengan personel Steven Nugraha Kaligis (vokal), A Ray Daulay (gitar), Teguh Wicaksono (gitar), Rival Himran (bass), Iwan (keyboard), Tedy Wardhana (perkusi), dan Aci (drum).(ELG)