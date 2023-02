Aktor Ant-Man Coba Main Lato-lato: Sangat Menyenangkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jelang penanyangan Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Marvel Studios menggelar red carpet fan event di Sydney Australia. Acara itu pun dihadiri para pemeran filmnya, termasuk sang bintang utama, Paul Rudd.Acara itu juga dihadiri wartawan dari Indonesia. Sang wartawan pun memberikan tantangan kepada Paul Rudd untuk bermain lato-lato, permainan yang kini sedang populer di Indonesia.Ketika diberikan lato-lato, awalnya Paul pun bingung bagaimana memainkannya. Dengan wajah tersenyum, ia pun bersemangat mencobanya."Wah aku nggak tahu deh. Aku harus begini? (mencoba menggerakkan Lato-lato naik turun)," tanya Paul Rudd. Ia pun akhirnya bisa membenturkan satu bola dengan bola lain dan mengeluarkan suara khas lato-lato."Ini namanya Lato-lato," jelas sang wartawan."Oh ya? Ini a lato-f-fun!" jawabnya dengan permainan kata-kata dari 'Lato-lato' menjadi 'a lot of fun' (yang berarti sangat menyenangkan).Sang lawan main Paul, Jonathan Majors, juga tampak menjajal lato-lato. Namun, karena tak bisa memainkannya dengan benar, ia merasa dijebak. Jonathan pun terlihat kebingungan saat memegang lato-lato."Aku harus apa kan ini? Lato-lato? Aku harus apa kan ya? Wah ini jebakan!" guraunya.Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania sendiri akan jadi penutup dari trilogi Ant-Man. Film ini akan rilis pada 17 Februari 2023. Namun, kemungkinan Ant-Man and The Wasp: Quantumania sudah bisa disaksikan di bioskop Indonesia dua hari lebih cepat dari tanggal rilisnya.