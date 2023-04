Ayu Gani Ingin Terus Memberi Inspirasi untuk Anak Muda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tayangan The Where Next Club menghadirkan tiga kisah inspiratif dalam diri Ayu Gani, William Tjandra, dan David Soong. Tiga anak muda yang memberikan inspirasi di bidang masing-masing ini bertemu untuk merayakan pencapaian dan perjalanan mereka.Ayu Gani sebelumnya membagikan kisah perjalanannya di dunia model dalam serial yang dibuat Glenfiddich berjudul The Where Next Club. Dalam sebuah diskusi yang dimoderatori oleh Rory Asyari, Gani membahas pengalaman pertamanya dalam industri pemodelan serta rencananya untuk masa depan."Sebagai seorang maverick, saya merasa adanya kesamaan antara saya dan Glenfiddich. Kami berusaha untuk menembus batas dan selalu bertanya 'Where Next?' yang membawa kami menjadi inovator di industri masing-masing dengan terus mencari apa lagi yang bisa kami lakukan untuk menjadi lebih baik," kata Ayu Gani.Hal senada juga disampaikan David Soong yang merupakan pendiri Axioo dan SweetEscape yang merevolusi industri fotografi. Dia bertekad tidak pernah berhenti menghadirkan ide-ide kreatif."Saya terus mencari peluang untuk menghadirkan sesuatu yang baru setelah cukup lama berkecimpung di bidang fotografi. Namun semuanya dimulai dengan bertanya-tanya apa lagi yang bisa saya lakukan selanjutnya. Karena jika saya berhenti berinovasi, saya tidak akan berada di posisi ini hari ini," kata David.Sementara pendiri TDA Luxury Toys, William Tjandra ingin memberikan inspirasi bagi orang lain untuk keluar dari zona nyaman dan terus berkembang."Saya ingin memahami bisnis otomotif lebih jauh dengan terus berevolusi dan belajar seperti yang dilakukan Glenfiddich," ucap William.