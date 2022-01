Ardhito Pramono Ditangkap di Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Ardhito Pramono terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Ardhito ditangkap di rumahnya sendiri oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat."Kami amankan di kediamannya di kawasan Jakarta timur," ujar Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Danang Setiyo, dalam keterangan resminya, Rabu (12/1/2022).Sebelumnya, pihak Polres Metro Jakarta Barat menyatakan, public figure berinisial AP terjerat kasus narkoba. Hingga akhirnya, terungkap orang yang dimaksud adalah Ardhito Pramono."Baru saja pihaknya mengamankan seorang publik figure aktor film layar lebar, penulis lagu, dan penyanyi, berinisial AP," ungkap Kapolres Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo.Namun, hingga kini pihaknya enggan menjelaskan lebih lanjut terkait proses penangkapan tersebut. Penyelidikan mendalam pun masih dilakukan.Ardhito sendiri tidak hanya berkarier di dunia musik. Melainkan, juga dikenal sebagai aktor film layar lebar berjudul Story of Kale: When Somenone's in Love dan Story of Dinda: Second Chance of Happiness. Ardhito juga akan tampil dalam film trilogi Dear Nathan yang berjudul Dear Nathan: Thank You Salma. Film itu akan tayang di bioskop pada 13 Januari 2022.Pada film itu, Ardhito Pramono akan beradu akting dengan aktor Jefri Nichol dan Amanda Rawles. Selain itu, ada juga Indah Permatasari, Susan Sameh, Diandra Agatha Rendi John, hingga Sani Fahreza.