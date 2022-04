Penulis 'Dilan' Pidi Baiq Terkena Serangan Jantung, Langsung Dioperasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar mengejutkan datang dari musisi Pidi Baiq. Penulis novel trilogi Dilan itu mengabarkan baru saja menjalani operasi di jantungnya.Pendiri band The Panas Dalam itu mengungkapkan dirinya tiba-tiba terkena serangan jantung pada akhir 2021. Sejak saat itu, hidup seniman asal Bandung tersebut tak lagi sama."Diam-diam pada tanggal 14 Desember tahun 2021 saya mendapat serangan jantung koroner di Markas Besar The Panas Dalam. Sebagai akibat perilaku hidup saya yang tidak sehat selama ini, termasuk pola makan yang selalu menjunjung tinggi kolesterol jahat dan jarang olahraga," tulis Pidi Baiq di Instagram-nya.Pidi kemudian harus menjalani operasi pemasangan ring. Dia bersyukur semua proses operasi berjalan lancar."Saya pun dirawat di Boromeus dan harus diring satu sehingga dengan sendirinya saya pun resmi menjadi anggota The Lord Of The Rings. Di bulan berikutnya pada saat saya harus melakukan ring kedua, dokter menyarankan saya untuk operasi by pass," tulis Pidi Baiq."Waduh!! Tapi itu yang terbaik. Jadi, mau enggak mau, saya harus mau. Akhirnya pada tanggal 12 April 2022, saya pun dioperasi by pass, dengan hasil yang hari ini saya sudah boleh pulang ke rumah. Yee! Alhamdulilah," lanjutnya.Setelah diperbolehkan pulang, Pidi masih menjalani pemulihan. Musisi 49 tahun ini meminta penggemar dan rekannya mendoakan agar bisa beraktivitas lagi."Doakan saya bisa sehat selalu dan lincah kembali yaa, bisa bikin IG story lagi, bisa jawabin DM lagi, bisa jual buah-buahan lagi, nyanyi lagi, nulis lagi, ngasih makan angsa dan merpati lagi dan lain-lain. Ah, senangnya," katanya.Unggahan Pidi langsung dibanjiri doa dan harapan agar musisi yang akrab disapa ayah itu lekas pulih. Termasuk pemeran Dilan, Iqbaal Ramadhan."Semoga lekas pulih yah!" tulis Iqbaal."Ehhhh ya ampun ayaaaah Cepet lincah yaaaaa," tulis Melanie Subono.