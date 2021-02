Viral Pria Mirip Hamish Daud Memungut Sampah di Minimarket, Raisa: Kayak Kenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: TikTok sedang viral video mirip Hamish Daud sedang berbelanja di minimarket dan menunjukan gestur positif memunguti sampah di sekitarnya. Video tersebut dibagikan oleh akun @jellyjels_ pada Minggu, 14 Februari 2021.Karena mirip Hamish, netizen pun ramai-ramai me-mention Raisa Andriana. Mengetahui dirinya banyak disebut-sebut, Raisa justru memberi respon kocak.“Eh bentar, kok kayak kenal ya sampe rame banget di sini, emang lagi ngapain sih dia?,” tulis Raisa di akun Twitternya @raisa6690 membalas pesan dari @jayakabajay.Tak sampai di situ, pelantun lagu ‘Bahasa Kalbu’ ini juga mengunggah foto Hamish meminum air dalam kemasan dan membandingkan dengan sosok di video viral tersebut.“Tadaaa gimana menurut kalian? Mirip ga sama cowok ganteng yang ada di video tadi?,” tulis Raisa dalam unggahan fotonya.(Gambar tangkap layar twitter @raisa6690)Raisa juga menyebut bahwa ada pelajaran moral dari video yang pria ganteng yang tengah viral di TikTok tersebut. “Moral of the story to all of us, please jangan buang sampah sembarangan lagi. Sampahnya bisa kalian kumpulin dan nantinya bisa didaur ulang tau,” sambungnya.Video pria ganteng viral di TikTok ini berawal dari unggahan akun akun @jellyjels_. Saat itu pemilik akun sedang mengantarkan ibunya belanja. Namun, tiba-tiba bertemu dengan sosok pria tampan."Iseng ikut emak (ibu) ke minimarket, terus malah jadi ketemu mas tampan ini," tulis akun @jellyjels_ seperti dikutip Medcom.id Selasa, 16 Februari 2021.Terlihat, sosok tampan itu mengenakan pakaian serbahitam dan dan membawa tas belanja warna cokelat.(Gambar tangkap layar video Tiktok jellyjels_)Pria tampan ini pun mencuri perhatian pemilik akun TikTok ini. Ia pun sengaja menunggunya selesai berbelanja di dalam mobil.Tak lama berselang pria tersebut keluar dengan membawa belanjaan, namun tiba-tiba pria itu mengambil sampah yang dan memasukan ke kantong belanjanya. Alhasil gestur itu membuatnya semakin terpesona.Pria itu pun juga sempat membuka masker untuk minum, memperlihatkan wajah yang dinilai mirip dengan artis.“Terus gua shock, dia ngambilin sampah plastik dulu sebelum pergi! Ya ampun mas, meleleh aku tuh. Cakep banget ternyata, mirip artis! Saatnya bilang TikTok please do your magic, pertemukan aku lagi dengan mas tampan ini,” katanya.Video tersebut saat ini viral dan mendapatkan komentar dari netizen. Banyak netizen yang meyakini pria itu adalah Hamish Daud istri dari penyanyi Raisa.“Hamish Daud dong,” tulis akun @szs.“Hamish Daud itu bund diomelin Raisa luh,” tulis @fimel.(UWA)