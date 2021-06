Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rian Ekky Pradipta menjadi perbincangan di media sosial setelah dituduh melakukan pelecehan. Vokalis D'Masiv itu disebut berupaya melakukan perbuatan itu terhadap anak dari pengamat musik, Denny Sakrie.Tuduhan kepada Rian pertama kali dicuitkan oleh akun Twitter @dennysakrie pada Minggu, 20 Juni 2021. Denny Sakrie diketahui sudah meninggal pada 2015, tapi penulis cuitan itu mengaku keluarga sang pengamat musik. Akun tersebut menyebut Rian menggoda anak dari Denny Sakrie lalu memintanya datang ke Bali."Sebuah cerita. @RianEkkyP menggoda anak saya. Disuruh datang ke kamar hotelnya di Bali. Telepon pakai media inbox jam 3 pagi. Mau diselesaikan hari ini dan Rian sudah menyanggupi malah enggak datang. Chicken?" tulis akun tersebut.Keluarga Denny Sakrie mengaku sudah berupaya menemui Rian. Namun, pelantun "Cinta Ini Membunuhku" itu tidak muncul."Sangking pengecutnya, @RianEkkyP bilang mau ketemuan bawa asistennya. Saya jawab buat apa? Dan gada hubungannya dengan persoalan keluarga saya sampai detik ini enggak ada batang hidungnya," cuit akun itu lagi."Saya ga mau tau history kamu ya @RianEkkyP. Saya search kamu digosipkan menghamili istri kamu sebelum nikah. Dan anak kamu yang pertama lahir 6 bulan lebih? Saya ga peduli. JANGAN ANAK SAYA!!! Kamu ga mandang bapaknya udah meninggal? Dia masih kecil. Bukannya melindungi," cuitnya lagi.Tuduhan itu rupanya sudah disampaikan kepada istri Rian. Namun, istri Rian malah balik menuding tuduhan itu hanya untuk panjat sosial."Istri kamu diaduin malahan bilang pansos. Lah bapaknya anak saya terkenal sangat se jagat raya. Kok pansos? Please be smart. Bilangin istri kamu. Katanya mau bilang ke istri kamu. Tapinya boong," ungkapnya."Kamu itu masuk sexual harassment @RianEkkyP but wasting time wasting money. And u know? I'm still happy jalanin hidup. Kok kamunya merusak sih???" lanjutnya.Rian sendiri belum menanggapi tuduhan itu. Sementara manajer D'Masiv memilih tidak mau mengomentari tudingan tersebut.(ELG)