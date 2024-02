Nikita Willy Keguguran Calon Anak Keduanya, Netizen Beri Dukungan

baca juga: Nikita Willy Curhat Rasanya Jadi Seorang Ibu

(ELG)

Kabar buruk datang dari artis Nikita Willy . Ia mengalami keguguran calon anak keduanya. Nikita Willy mengunggah sebuah video reels di akun Instagram miliknya @nikitawillyofficial94. Unggahan tersebut memikat perhatian netizen yang memberi dukungan kepadanya."Sending you lots of hugs & love Kak Willy (emoji hati merah)," tulis akun @ki*******hie."Buat yang pernah bilang, enak ya jadi Niki hidupnya pasti bahagia selalu. gak ya.. semua orang punya ujiannya masing-masing. bersyukur dan jangan pernah membandingan nasib kamu dengan orang lain (emoji mata memelas berkaca-kaca dan emoji hati putih)," sahut @56****."Issa mau punya adek ga jadii..semangat kak niki next akan di ganti yg lebih baik sama tuhan (emoji merah)," tulis @ran*******a690."Hug online (emoji wajah memeluk)," sahut @mr*********wati."Pelukk ka Nikita (emoji hati merah) semoga Allah memberikan surga buat ka Nikita dan Ka Indra aamiin," tulis @na*****ty.Kabar kehamilan kedua Nikita Willy sebelumnya langsung disambut suka cita bersama sang suami, Indra Priawan. Keduanya pun membayangkan keluarga kecilnya penuh kehangatan cinta."Minggu-minggu awal itu dipenuhi dengan antisipasi dan cinta, membayangkan kehidupan tumbuh dalam diriku dan keluarga kamu tumbuh," tulis Nikita Willy dalam video yang diunggah di akun Instagram @nikitawillyofficial94.Namun, Nikita Willy harus pasrah dan ikhlas karena ia mengalami keguguran pada minggu ketujuh."Bulan lalu, kami baru saja mengalami kehilangan yang luar biasa dari calon buah hati kami di usia kehamilan 7 minggu," tulisnya."Indra telah menjadi pilar kekuatanku, menopang ku disaat aku merasa bersalah dan hancur," tutur Nikita Willy.Tidak hanya sang suami yang menguatkannya, tetapi sang dokter juga memberi pesan yang membuatnya bangkit kembali. Dokter mengungkapkan keguguran itu menjadi cara kerja tubuh untuk menyingkirkan kelainan pada kehamilan."Dan saya ingat dokter saya mengatakan keguguran adalah cara tubuh Anda menyingkirkan kelainan kehamilan yang tidak akan bertahan untuk jangka waktu lama," tulis Nikita Willy."Sehingga selanjutnya tubuhmu bisa kembali mengandung buat hati yang lebih sehat," tambahnya.Dengan membagikan cerita ini ke publik, pemain film Alas Pati ini bukan ingin mendapatkan simpati publik, melainkan berharap kisahnya bisa menjadi kekuatan bagi calon ibu yang mengalami keguguran agar tetap kuat."Itu adalah pilihanku untuk membagikan hal ini, bukan untuk simpati tetapi untuk membantu wanita lain agar tidak merasa sendirian atau bersalah," tulis Nikita Willy."Kepada siapa pun yang pernah mengalami kehilangan serupa, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian dan aku berharap kalian memiliki sistem pendukung yang hebat dan kalian kuat," tegasnya."Virtual group hug!" tutupnya.