Komedian Marshel Widianto Menikah dengan Cesen eks JKT48 dan Telah Memiliki Anak

(ASA)

Komedian Marshel Widianto dan Cesen eks grup JKT48 mengumumkan kabar pernikahan sekaligus kelahiran anak pertama mereka. Kabar bahagia itu mereka bagikan melalui media sosial Instagram.Keduanya nampak berbagi unggahan yang sama, yaitu foto bayi pertama mereka yang diberi nama Archie Hermawan Farid Gilandy Widianto."Ini kabar gembira: Telah lahir seorang anak dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apa pun juga. Bahagiaaaa... dan semoga kebahagiaan yang lebih-lebih lagi bisa dirasakan dan dialami buah hati tercintaku ini di dalam kehidupannya. Ini suatu kehormatan. Dengan segenap hati dan jiwa akan kujaga, kurawat, dan aku sayangi," ujar Marshel.Dalam unggahan itu, Marshel terang-terangan menyebut Cesen sebagai istri."Terima kasih juga istri kuh @ceseniy Widianto yang sudah menjaga anak kuh dan selalu sabar untuk segala support tanpa terlihat, terima kasih," tulis Marshel.Kabar ini mengagetkan warganet lantaran hubungan keduanya tak diketahui sebelumnya.Sederet selebritas turut memberi ucapan untuk Marshel dan Celen pada kolom komentar foto yang diunggah. Beberapa di antaranya adalah Luna Maya, Denny Caknan, Atta Halilintar."Selamat adiku tersayang! So proud of you Marshel Widianto semoga anak istri sehat selalu, congrats once again," tulis Luna Maya."Aww welcome to parenthood, congrats nyo," tulis Gading Marten.Celine Evangelista, selebritas yang selama ini kerap dinarasikan memiliki hubungan dekat dengan Marshel pun turut memberikan komentar. Celine memberikan emoji tersenyum dengan simbol cinta pada bagian mata.