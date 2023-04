Nekat Manggung Usai Dirawat di Rumah Sakit, Devano Danendra Jatuh Pingsan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangkapan layar Instagram Devano Danendra

(SUR)

Jakarta: Anak pedangdut Iis Dahlia, Devano Danendra kali ini kembali mendapat sorotan dari warganet usai video dirinya pingsan saat manggung tersebar luas di media sosial.Dalam video yang beredar, nampak Devano yang saat itu sedang manggung di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Minggu, 16 Apri 2023 tiba-tiba saja pingsan. Terlihat panitia acara tersebut langsung mengangkat Devano yang terjatuh di lantai ke sebuah ruangan.Diketahui, kondisi Devano belum stabil dan pulih karena ia dikabarkan baru saja keluar dari rumah sakit setelah dirawat beberapa hari. Setelah pulang dari rumah sakit, Devano memutuskan untuk kembali bekerja.Setelah beredar kabar dirinya pingsan usai manggung, Devano akhirnya mengunggah postingan di Instagram @iamdevano yang memperlihatkan foto dirinya yang sedang tergeletak di lantai panggung. Devano juga menuliskan bahwa dirinya sudah memberikan yang terbaik sampai akhir acara.“Memberikan yang terbaik sampai akhir set,” tulis Devano melalui postingan InstagramnyaMelalui postingan tersebut, banyak penggemar yang juga memberikan semangat dan dukungannya serta mendoakan agar Devano lekas sehat, dan kembali menghibur para penggemarnya.“Terimakasih banyak telah memberikan yang terbaik buat orang-orang yang nonton kamu semalam,” tulis @ummuqalsum melalui kolom komentar Instagram Devano“Semoga segera benar-benar pulih kembali kesehatannya Ananda Devano sayang,” tulis @silvanahermanreal"Proud of you Devvv, menyelesaikan setiap bait lagu dengan baik, jujurly sad ending,” tulis @chika.viriya“U did great, im so proud of you! Jaga kesehatan ya dev,” tulis @christabel9989Diketahui, Devano Danendra mendapatkan beragam cobaan seperti rumor pindah agama, kanal YouTube-nya diretas hingga dirinya jatuh sakit.