Dapat Ide dari Netizen, Jessica Mila Umumkan Tagar Pernikahannya

Aktris Jessica Mila akan segera menikah dengan Yakup Hasibuan. Mila pun mengumumkan hashtag atau tanda pagar (tagar) yang ia pilih untuk rangkaian pernikahannya.Melalui akun Instagram-nya, Jessica Mila mengumumkan kalau ia memilih tagar #KUPunyaMILA. Tagar itu ia pilih dari banyaknya tagar yang direkomendasikan oleh netizen."Saking bingungnya karena banyak banget jawaban yang bagus dan kreatif, akhirnya aku sampe mundurin deadline-nya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang udah bantu kasih hashtag, sampe ada 10.000+ comment," tulis Jessica Mila dalam unggahannya di Instagram, baru-baru ini."Dan akhirnya aku sudah menentukan hashtag dan pemenangnya," lanjutnya.Sebelumnya, Jessica Mila memang sempat mengadakan sayembara melalui akun Instagram-nya. Mila meminta saran kepada netizen untuk mencarikan ide tagar yang unik dan menarik. Bintang film Imperfect itu pun menjanjikan hadiah bagi satu orang yang punya ide paling menarik."Senang sekali baca doa dan excitement kalian untuk aku dan Yakup. Btw guys, I got a lil favor to ask, would be great kalau kalian bisa bantu cari # (hashtag) untuk rangkaian acara pernikahan aku dan Yakup nanti," tulis Jessica Mila dalam unggahannya, beberapa hari lalu."Tulis di kolom comment yaa, dan jawaban paling menarik akan aku kasih saldo e-wallet atau undangan ke acara pernikahanku. Please make sure pakai real account ya dan the winner akan dihubungi via DM," lanjutnya.Di akun Instagram-nya, Jessica Mila juga turut membagikan banyak foto prewedding-nya. Momen prewedding itu diambil di Danau Toba.Sementara itu, menurut ayah dari Yakup Hasibuan, Otto Hasibuan, pernikahan Yakup dan Mila akan digelar pada Jumat, 5 Mei 2023.(Nicholas Timothy Suteja)