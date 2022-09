Cynthia Lamusu Nangis dan Kangen Ayah Usai Nonton Miracle in Cell No. 7

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi sekaligus aktris Cynthia Lamusu tidak kuasa menahan tangis usai menyaksikan film Miracle In Cell No. 7. Momen itu Ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.Dalam unggahannya, Cynthia membagikan video yang memperlihatkan ketika dirinya menangis setelah film selesai, hingga berada di luar studio.Dalam unggahan video tersebut, Cynthia menambahkan lagu "Andaikan Kau Datang" yang dinyanyikan oleh Andmesh. Lagu tersebut juga dipakai sebagai original soundtrack (ost) di film Miracle in Cell No. 7.“Nangis baper gara-gara film. Selesai filmnya, lampu terang, nangisnya malah tambah lagi. Sampai keluar bioskop masih enggak berhenti nangisnya,” tulis Cynthia.Cynthia mengatakan bahwa dirinya masih merasa terbawa perasaan alias baper dan sedih bahkan hingga keesokan harinya.Setelah menyaksikan film Miracle In Cell No. 7, perempuan berusia 44 tahun itu mengaku kangen dengan mendiang ayahnya. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi makam ayahnya.“Makin lama makin ‘nyesek’, tiba-tiba jadi kangen banget. Kangen banget ingin ketemu. Enggak tahan menahan rindu, akhirnya aku menemui dia,” tulis Cynthia.“Assalamualaikum papa sayang. Thia kangen papa, kangen banget. I love you so much papa. Alfatihah untuk Alm. Papa Rafflyn tercinta,” lanjut Cynthia.Selain Cynthia Lamusu, banyak penonton yang mengakui bahwa mereka juga merasa sedih usai menonton Film Miracle in Cell No. 7. Film garapan sutradara Hanung Bramantyo itu sudah meraup lebih dari 3,5 juta penonton di hari ke-14 penayangannya.