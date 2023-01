Judika Musisi Pertama yang Konser di Menara Danareksa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kiprah Judika di industri musik tak perlu diragukan lagi. Memiliki banyak hits dan menjadi juri ajang pencarian bakat membuat Judika dipercaya Menara Danareksa untuk menggelar konser di tempat mereka.Konser bertajuk "A New Beginning of Menara Danareksa with Judika" bakal digelar pada 17 Februari 2023 di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa Jakarta. Selain Judika, acara juga menghadirkan musisi lain seperti TB Aji, Axin X Factor dan Dnanda Idol."A New Beginning of Menara Danareksa with Judika ini adalah sebuah event konser musik pertama yang dilaksanakan di Aryanusa Ballroom oleh Menara Danareksa dengan dukungan penuh dari Musik++ Production," kata Rika Rachmawati, selaku General Manager dari Menara Danareksa.Judika bakal membawakan lagu-lagu terkenalnya. Sehingga bakal memanjakan penonton dengan tembang-tembang romantis hingga patah hati. Aryanusa Ballroom mampu menampung hingga maksimal 1.000 tamu."Dengan tinggi ceiling hingga 9,5 meter dan pillarless menawarkan tampilan yang luas, eksklusif serta mewah. Berlokasi di pusat kota Jakarta, tepatnya di depan Monas sebagai ikon kota Jakarta, menjadikan Aryanusa Ballroom di Menara menjadi pilihan venue yang sangat tepat untuk event intimate concert yang saat ini kami hadirkan," paparnya.Terdapat tiga kategori tiket yakni, Silver (Rp500.000), Gold (Rp750.000), Platinum (Rp1.150.000). Tiket bisa dibeli secara online di Tiket.com. Sementara tiket offline didapatkan di Menara Danareksa.