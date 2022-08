Belum Lama Pacaran, Ini Alasan Jess No Limit Mantap Lamar Sisca Kohl

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Youtuber Jess No Limit telah melamar konten kreator TikTok, Sisca Kohl. Jess No Limit memiliki alasan khusus untuk mantap melamar sang kekasih meski belum menjalin hubungan yang lama.Diketahui lamaran tersebut berlangsung pada tanggal 16 Juni 2022 lalu, namun keduanya baru membagikan kabar bahagia tersebut pada Kamis, 25 Agustus 2022. Kala itu, Jess No Limit mengajak Sisca untuk makan malam romantis dengan mengenakan pakaian batik couple.Setelah menikmati momen makan malam romantis, Jess No Limit pun langsung melamar Sisca. Ia meminta Sisca untuk melihat ke arah belakang di mana tertulis tulisan 'Marry Me'. Jess No Limit pun berlutut di depan Sisca dan memberikannya sebuah cincin.Pria dengan nama asli Tobias Justin itu memiliki alasan khusus mantap melamar sang kekasih, Sisca Kohl meski belum lama pacaran."Sisca itu orang yang paling perhatian sama aku. Terus Sisca itu juga orang yang paling pengertian ke aku, terus dia juga selalu menjaga perasaan aku," ujar Jess No Limit, dikutip dari laman YouTube miliknya.Mendengar pernyataan Jess No Limit, Sisca Kohl pun nampak terharu, ia berharap bisa hidup dengan kekasihnya sampai hari tua."Let's grow old together, ya? Amin," kata Sisca.Sisca mengaku bahwa dirinya sangat terharu dan tak menyangka akan dilamar, ia berpikir bahwa saat itu merupakan makan malam biasa untuk membuat konten bersama Jess No Limit.