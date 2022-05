Jess No Limit dan Sisca Kohl Pacaran, Netizen: Couple Sultan Seiman, Sehati, Money No Limit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Gamers Jess No Limit dan Youtuber Sisca Kohl mengumumkan resmi pacaran. Kedua langsung go public mengumumkan hubungannya, Senin 16 Mei 2022 kemarin.Pasangan 'sultan' yang sedang dimabuk cinta itu pun langsung berkencan ke Ancol, Jakarta Utara."Hello, Ayang! Apakah Ayang sudah siap pergi ke Ancol?" kata Jess No Limit kepada Sisca Kohl dikutip dari YouTube Jess No Limit, Selasa 17 Mei 2022.Pemilik nama asli Tobias Justin itu pun beberapa kali melontarkan gombalannya kepada Sisca Kohl."Setelah dari kecil aku sering ke Ancol, baru kali ini aku lihat Si Manis Jembatan Ancol," tutur Jess No Limit Kedua pasangan yang sedang 'bucin' itu pun langsung trending berbagai di media sosial. Banyak dari netizen yang bahagia melihat hubungan kedua dan mendoakan untuk segera menikah.Apalagi netizen juga menilai Jess No Limit serasi dengan Sisca Kohl. Mulai dari keyakinan sampai sama-sama dicap 'Sultan'."Sepanjang vidio Justin cuma 'Terimakasih'. Langgeng buat Couple Sultann. Seiman, Sehati, Seduit Money No Limittt," tulis komentar @Cel*** di YouTube."Aduh ketawa mulu sepanjang video, lucu banget perbucinan ini. Langgeng kalian berdua ya," lanjut komentar @ria***.