Cinta Laura Puji Kemampuan Berciuman Aktor Indonesia Ini

Cinta Laura beradu akting dengan Jerome Kurnia di sebuah serial terbaru. Cinta dan Jerome rupanya banyak menjalani adegan mesra di serial itu, termasuk beradegan ciuman.Menurut Cinta, dia termasuk jarang melakukan adegan ciuman dengan lawan jenis. Namun, di serial Daniel & Nicolette, Cinta dan Jerome melakukan adegan itu setidaknya seminggu sekali."Aku sudah pernah melakukan scene-scene yang romantis dengan orang-orang lain di project aku sebelumnya. Tapi jujur, di series terbaru aku Daniel and Nicolette bareng Jerome Kurnia, belum pernah lho aku harus cium lawan main, at least minimal seminggu sekali," kata Cinta Laura saat berbincang dengan Nirina Zubir di Youtube TS Media.Cinta Laura pun memuji kemampuan berciuman Jerome Kurnia. Tanpa ragu Cinta menyebut aktor 28 tahun itu sebagai pencium yang hebat. Cinta tak mau kalah. Dia juga menyebut dirinya juga mahir untuk urusan itu."Klarifikasi ya, jangan sampai ada yang sakit hati. Jerome, you great kisser. Tapi, ya mungkin ada seseorang di luar sana yang pernah kerja bareng sama aku, yang mungkin orang-orang nggak tahu. Tapi, ya, aku great kisser," ucap Cinta.Cinta kemudian bicara mengenai gaya berciuman yang paling dia suka. Bintang film Devil on Top ini mengaku tidak suka gaya berciuman yang tergesa-gesa."I think the best kiss adalah sebuah ciuman yang lembut, tapi passionate. Aku enggak suka sloppy, tapi ciuman kita tahu orangnya benar-benar sayang sama kita," ungkapnya.