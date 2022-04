Aufar Hutapea Sempat Tak Terima Digugat Cerai Olla Ramlan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Olla Ramlan memutuskan menggugat cerai suaminya, Aufar Hutapea. Diakui Olla, pada awalnya Aufar bersikeras menolak perceraian mereka.Pernikahan Olla Ramlan dan Aufar Hutapea sudah sejak lama dikabarkan renggang. Puncaknya ketika Olla menghapus nama Aufar di media sosial tahun. Namun, kala itu Olla masih membantahnya.Kisruh rumah tangga Olla dan Aufar terbukti benar ketika gugatan cerai dilayangkan pada Maret 2022. Olla menegaskan kepada Aufar jika perceraian adalah solusi terbaik dalam pernikahan mereka."Sejujurnya kemarin Aufar masih mungkin belum ikhlas ya. Tapi aku bilang sama dia mungkin ini hal yang terbaik buat kita berdua," kata Olla Ramlan.Olla Ramlan dan Aufar Hutapea menikah sejak Desember 2012. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang anak. Olla enggan membeberkan alasan detail dia bercerai dengan Aufar. Yang pasti, Olla juga tidak mau merasa benar lalu menyalahkan Aufar begitu saja dalam kegagalan pernikahan mereka."Aku juga sebagai istri mungkin banyak salahnya. Ini saatnya aku nggak mau 100 persen menyalahkan dia, tapi aku ingin introspeksi diri juga," ucapnya.Meski sedang menjalani perceraian, Olla menyebut hubungannya dengan Aufar masih berjalan baik. Olla masih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aufar dan mendoakan pengusaha asal Medan itu menemukan pengganti yang lebih baik dari dirinya."Today and every day, wishing only the best for you Bestie.... Happy Milad Abang @aufar.hutapea. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik dihidup kamu selanjutnya dengan umur dan pengamalan hidup yang baru. AaminnYRA," tulis Olla Ramlan.Unggahan tersebut langsung ditanggapi oleh Aufar. "Aamiin, makasih sayang @ollaramlan," tulis Aufar.