Kabar duka datang dari dunia perfilman Tanah Air. Penulis dan sutradara Richard Oh meninggal dunia.Berita duka meninggalnya Richard Oh beredar luas di kalangan wartawan. Richard disebut meninggal di RS Eka Hospital BSD pada Kamis, 7 April 2022 pukul 19.30 WIB."Telah berpulang, sahabat, kokoh kita, Richard Oh di RS Eka Hospital BSD, Kamis 7 April, Pukul 19.30," bunyi pesan tersebut.Kebenaran kabar meninggalnya Richard diperkuat oleh cuitan sutradara, Joko Anwar. Sebagai sahabat, Joko begitu terpukul atas kematian Richard."Telah berpulang, sahabat baik, kokoh kita Richard Oh, Kamis 7 April, pukul 19.30. Kokoh, you are greatly missed," tulis Joko Anwar.Richard Oh pada petang tadi masih terlihat mengunggah video hasil drone miliknya. Unggahan terakhir sutradara film Perburuan itu juga dibanjiri ucapan duka sejumlah artis."Selamat jalan.. sangat berduka, terang jalan," tulis Happy Salma.Jenazah Richard disemayamkan di rumah duka di Jalan Sulawesi Blok A3 No. 15, Mekar Jaya Sektor XII BSD Serpong.Semasa hidup, Richard dikenal sebagai penulis novel dan sutradara yang memulai karier sejak tahun 1990an. Film terakhirnya yang dirilis adalah Menunggu Bunda. Richard meninggal dunia di usia 62 tahun.