Once Mekel Dukung Jokowi atau Prabowo?

Mantan vokalis Dewa, Once Mekel, mengutarakan pandangannya terkait dua pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), yaitu Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.Lantas, siapa yang bakal didukung Once pada Pemilihan Presiden tahun depan?"Saya berharap yang terbaik, saya pikir apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang bisa dilanjutkan lagi oleh pemerintah berikutnya, pembangunan harus berkesinambungan," kata Once saat ditemui Medcom.id di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018.Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, kunci kemajuan Indonesia adalah dari kerja nyata dan komitmen pemimpin untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor. Saat disinggung apakah Once akan kembali turun langsung dalam kampanye salah satu calon, seperti yang dia lakukan ketika mendukung Joko Widodo - Jusuf Kalla pada tahun 2014, dia belum dapat memastikan."Belum tahu, kita lihat saja nanti. biasanya saya tertarik untuk hal-hal yang critical. Artinya jangan sampai siapapun yang menang pembangunan terhenti dan kecepatan pembangunan melambat," tutup Once.(ASA)