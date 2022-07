Komedian Uncle Roger Sampai di Indonesia, Netizen: Please Marahin Kominfo

Hello Indonesia finally I’m here! pic.twitter.com/SB0r74sSaz — Nigel Ng (Uncle Roger) (@MrNigelNg) July 30, 2022

Uncle Roger diminta roasting Kominfo

(SYN)

Jakarta: Komedian Nigel Ng alias Uncle Roger telah sampai di Indonesia pada Sabtu, 30 Juli 2022. Netizen mengucapkan selamat datang pada pelawak kebangsaan Malaysia itu.Sebagai informasi, Uncle Roger ke Indonesia dalam rangka tur dunia HAIYAA. Ia akan tampil di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada Rabu, 3 Agustus 2022."Hello Indonesia finally I’m here (Halo Indonesia, akhirnya aku di sini)!" cuit @MrNigelNg, Sabtu, 30 Juli 2022.Para penggemar Uncle Roger pun menyambutnya dengan antusias. Mereka mengucapkan kata khas komedian kelahiran 1991 itu, Fuiyoh."Selamat Datang @MrNigelNg to Indonesia!" ucap komika Mo Sidik."Fuiiyooooh... Selamat datang Uncle Roger... Semoga penampilan Anda berjalan lancar...." harap @Catheley**** dalam bahasa Inggris.Beberapa netizen meminta Uncle Roger me-roasting Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Seperti diketahui, Kominfor memblokir sejumlah aplikasi baru-baru ini."Hello uncle roger, please roasting kominfo, they blocking paypal... (Halo Uncle Roger, tolong roasting Kominfo, mereka memblokir Paypal)," pinta @DanielNanda****."Uncle Roger bakal nge-roast kominfo gak ya? Fuiyooooh!" ucap @yum****."Uncle Roger ngeroasting Kominfo ngeblok kayaknya seru ya," kata @steve_****."uncle roger please marahin kominfo," ujar @si****.Sebelumnya, akses terhadap Amazon, PayPal, Yahoo!, Bing, Steam, Dota, Couter-Strike, Global Offensive, Epic Games, BattleNet dan Origin dari wilayah NKRI ditutup sementara. Penutupan akses adalah sanksi karena 10 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing tersebut belum mendaftar secara resmi ke Kominfo.Penutupan akses terhadap 10 PSE asing yang banyak pengaksesnya di Indonesia tersebut berlaku efektif per 29 Juli 2022 pukul 13.30 WIB. Setelah pengelola masing-masing PSE menyelesaikan pendaftaran sistem elektronik dan mengirim informasi tanda daftar, akses akan kembali dibuka oleh Kominfo RI.