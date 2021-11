Heboh Aksi Menjijikkan Rocker Sophia Urista, Kencingi Wajah Fan saat Konser

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sophia Urista kencing di panggung. Foto: New York Post

Tindakan Sophia Urista kencingi fan dilaporkan ke polisi

Jakarta: Vokalis band Brass Againts , Sophia Urista, melakukan aksi menjijikkan saat manggung di festival Welcome to Rockville pada 12 November 2021 di Daytona Beach, Florida, Amerika Serikat. Ia mengencingi wajah salah satu penggemar (fan)."Saya harus kencing, dan saya tak bisa ke toilet. Jadi kita mungkin juga membuat pertunjukan dari itu," ucap Sophia Urista dalam video yang telah viral, dilansir dari New York Post.Rocker berusia 36 tahun itu lalu membawa seorang fan pria ke atas panggung dan menyuruhnya untuk berbaring. Kemudian, Sophia Urista jongkok di atas wajah fan.Ia melakukan hal menjijikkan itu sambil menyanyikan lagu Wake Up dari Rage Against the Machine."Siapkan seorang laki-laki dengan kepalanya yang siap sebagai kaleng, kita akan membawanya ke atas panggung dan saya akan kencing di mulutnya," kata Sophia Urista sebelum insiden itu terjadi.Kejadian ini pun kini masuk dalam ranah hukum. Pasalnya, juru bicara Kepolisian Daytona Beach, Messod Bendayan, mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan di media sosial terkait insiden Sophia Urista mengencingi fan.Baca: Arctic Monkeys Umumkan Jadwal Tur Konser Tahun Depan "Saya mendapatkan satu (keluhan) seperti itu dan saya menyuruhnya untuk mengajukan laporan dan dia melakukannya," kata Bendayan, mencatat bahwa divisi investigasi kriminal masih menyelidiki insiden tersebut.Hukum lokal juga mengatakan paparan tidak senonoh dapat dihukum hingga satu tahun penjara atau denda USD1.000 karena ilegal untuk mengekspos organ seksualnya di depan umum atau di tempat pribadi orang lain, atau di dekatnya untuk dilihat dari tempat pribadi seperti itu, dengan cara yang vulgar atau tidak senonoh.