Ukulele Billie Eilish Dilelang untuk Musisi Terdampak Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ukulele bertanda tangan dan milik Billie Eilish dilelang dalam rumah lelang Julien's Auction. Ukulele hitam seri Fender California Coast tersebut diperkirakan dapat terjual seharga USD4 ribu setara Rp59,2 juta.Barang artis lain dari Barbra Streisand berupa kaftan biru dengan corak animal print dan aksen bunga biru yang dikenakan dalam film Meet the Forckers ikut dilelang. Dikutip dari Aceshowbiz, gitar akustik Gibson American Eagle LG-2 yang dibubuhi tanda tangan Taylow Swift juga dilelang.Dalam situs resmi rumah lelang Julien, sejumlah artis yang berpartisipasi dalam acara lelang tersebut antara lain Blake Shelton, Brandon Flowers, Depeche Mode, Hans Zimmer, Ozzy dan Sharon Osborne."Pada dunia baru dengan jaga jarak dan isolasi sekarang, musik dan seni mengumpulkan kita dan memberi kita harapan serta keselamatan dan keputusasaan yang kita rasakan beberapa bulan terakhir," kata Darren Julien, CEO Julien's Auction."Kami berterima kasih kepada Bill Wyman untuk kebaikannya menawarkan dan memanggil seluruh seniman dari film, musik, olahraga, fashion, dan lainnya untuk mendonasikan satu-dua benda ikonik di lemari dan yang tersimpan untuk inisiatif mendesak kini," ungkap Darren.Penawaran benda lelang secara daring dimulai Senin depan melalui situs resmi juliensauction.com. Siaran langsung dari markas Beverly Hills disiarkan Rabu, 9 September 2020.Donasi diberikan melalui MusiCares, yayasan amal dari Recording Academy untuk disalurkan kepada artis, musisi, dan komunitas musik yang terdampak Covid-19.Billie Eilish mencuri perhatian sejak merilis singel Bad Guy. Billie Eilish memboyong lima piala Grammy awal tahun ini berkat album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, yakni Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Song of the Year, Album of the Year, dan Record of the Year.(ASA)