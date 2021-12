Ini Penyebab Gisel dan Wijin Putus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel telah putus dengan kekasihnya, Wijaya Saputra (Wijin), usai sekitar tiga tahun berpacaran. Mereka mengaku putus secara baik-baik dan sudah didiskusikan."Karena satu dan lain hal pertimbangannya, akhirnya kami memutuskan pisah baik-baik," ungkap Gisel di kanal Youtube Rio Motret.Ia mengatakan bahwa komunikasi yang baik masih terjalin hingga saat ini. Bahkan, mereka masih menjalankan bisnis bersama, yang kemudian disebut Gisel dengan sebutan TTB atau teman tapi bisnis.Mantan istri Gading Marten ini pun mengungkapkan apa penyebab di balik keputusan dirinya berpisah dengan Wijin. Padahal, selama ini keduanya terlihat saling melengkapi satu sama lain."Penyebab utamanya adalah ketidaksamaan visi saja ternyata. Karena aku sudah pernah gagal berumah tangga, jadi untuk apa dipaksakan? Lebih pakai logika," jelasnya.Ibu satu anak ini menekankan bahwa tidak ada rasa benci yang tersisa kepada sang mantan pacar. Justru, dia tak memungkiri masih ada rasa sayang."Kalau dibilang sayang, sayang. Tapi ada logika yang juga berjalan. Bukan berarti siapa cukup baik, siapa kurang baik, tapi memang ritmenya enggak sama saja," akunya."Sekarang ini, dengan kami masing-masing, Gisel bisa jadi the best version of me-nya Gisel, Wijin jadi the best version of him juga, sendiri-sendiri. Aku mendoakan Wijin juga untuk kehidupan ke depan," paparnya.Sebelumnya, Gisel baru-baru ini mempublikasikan bahwa dirinya resmi putus dari pebasket bernama asli Wijaya Saputra. Dia mengungkapkan hal itu melalui unggahan menyentuh di akun media sosial miliknya. Namun, sebenarnya mereka telah putus dari jauh hari sebelum unggahan tersebut.