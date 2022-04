Ini Wajah Lucinta Luna Setelah Operasi Plastik, Mirip Lisa Blackpink?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lucinta Luna mengidolakan Lisa Blackpink

Wajah Lucinta Luna setelah operasi plastik di Korea Selatan. Youtube: BW.

Jakarta: Artis Lucinta Luna mengungkapkan dirinya melakukan operasi plastik agar menyerupai idolanya, Lisa Blackpink . Ia menceritakan bagaimana pengalamannya 'ganti kepala' di Korea Selatan."Kalau di Korea lagi tren, operasi head change, bukannya gue menghina, orang yang tadinya jelek, bisa kok, yang penting ada duit, lu tunjukkin foto idola lu, ke Korea langsung, jadi muka lu," beber Lucinta Luna dalam Youtube BW., Kamis, 7 April 2022.Ia mengungkapkan dia adalah artis Indonesia yang melakukan operasi plastik menyeluruh itu. "(Biaya) 100 ribu won lebih lah, dan ini gue artis Indonesia yang pertama kali melakukan itu," ucap dia.Baca: Hancur Saat Berada di Puncak Karir, Lucinta Luna Sesalkan Sifat Sombongnya Lucinta Luna menceritakan apa yang dialaminya saat operasi head change."Kepala gue ini ya, dibelek nih, dibuka topeng muka gue, semua itu dipotong-potong, terus dimasukkin benda-benda apalah, pokoknya intinya kepala gue kepala baru," terang dia.Lucinta Luna ingin terlihat seperti idolanya, Lisa Blackpink. "Kan gue ngefans banget sama idola gue, Lisa Blackpink," tegas dia."Gue tunjukin foto Lisa Blackpink, 'Nih, dokter, annyeong haseyo, I want like the star K-pop Lisa Blackpink. Do the best for me, ya, like Lisa Blackpink'," ia menirukan saat berkonsultasi dengan dokter di sana.Setelah selesai menjalani operasi plastik, Lucinta Luna mengaku tak menyangka dengan perubahan wajahnya."Gue liat mirror (cermin), gue nangis. Kok Allah bisa ngasih gue wajah sesempurna ini, jadi Lisa Blackpink," tutur dia.Lucinta Luna pun membuka perban wajahnya. Boy William memberikan respons tak terduga."Lo mau tahu kayak apa lu sekarang? Kayak ondel-ondel. Ha ha ha, gue bercanda. Cantik. Cantik banget," ucap Boy William.