Ketenaran Luna Maya menjadikan salah satu selebriti Indonesia yang memiliki banyak penggemar. Pastinya, Luna sudah sering mendapatkan hadiah sebagai bentuk cinta dari penggemar.Salah satu penggemar Luna Maya satu ini berbeda dari yang lain. Ia memberikan Luna Maya sebuah mobil mewah yang dikirim ke rumahnya sebagai hadiah ulang tahun.Dalam vlog terbarunya, Luna Maya merasa sangat kaget dan syok ketika ada sebuah mobil mewah yang datang ke rumahnya. Padahal, Luna mengaku sebelumnya tidak pernah memesan mobil baru.Mobil yang dikirimkan ke rumah Luna Maya berhiaskan pita merah seperti layaknya sebuah kado. Luna Maya juga mendapatkan sebuah surat yang bertuliskan bahwa mobil tersebut adalah kado untuknya dari pengagum rahasia."Dear Luna Maya, Happy belated birthday dari pengagum rahasia. Semoga kamu suka," kata Luna Maya dalam video YouTubenya.Luna pun bertanya kepada timnya untuk mencari tahu siapa sosok yang membelikannya mobil mewah tersebut.Tetapi sampai saat ini, Luna Maya masih belum tahu siapa sosok yang memberikannya mobil mewah tersebut untuknya.Oleh karenanya, Luna Maya menyampaikan rasa terima kasihnya dan menyebutkan bahwa ini kali pertamanya mendapatkan kado yang mahal."Tapi siapa pun Anda yang ngirim mobil ini thank you so much. Aku nggak tau, nggak nyebutin nama, ini bener-bener super rahasia tapi aku cuma mau bilang thank you banget udah ngirimin kado spesial banget," tutur Luna.Tidak lupa Luna juga mengucapkan pesan cintanya kepada sang penggemar."I love you even though I don't know you, thank you. Ini beneran makasih loh. terharu, pertama kali gue dapet kado mahal," pungkasnya.Ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, Luna sudah mengetahui siapa sosok penggemar rahasianya tersebut."Ada, tahu, tapi nggak mau spill," kata Luna Maya.Model papan atas ini malah bercanda bahwa pria yang memberikannya mobil itu berinisial R alias Reyhan yang kini viral di media sosial."R! Reyhan, haha, Makasih Reyhan," canda Luna Maya."Siapa sih Reyhan itu?" imbuhnya.