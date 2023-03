Sering Disindir Ahmad Dhani, Begini Reaksi Once Mekel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Once Mekel sering kali disindir oleh Ahmad Dhani di muka publik. Ahmad Dhani sering kali menyentil Once Mekel seperti pembayaran royalti, vokalis mahal, hingga menyapa Presiden Jokowi di Dewa 19 tanpa izinnya.Once Mekel justru menanggapi hal tersebut dengan santai. Bukan kecewa dengan pernyataan tersebut, ia menganggap semuanya adalah hal wajar."Wajar, namanya juga pendapat orang. Mungkin berdasarkan pada perasaan," kata Once Mekel ditemui di Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.Once Mekel malah menyerahkan kembali kepada publik untuk beropini karena ia tak mau terlalu memusingkan hal tersebut."Silakan saja, publik nanti kan bisa menilai apakah pernyataan itu adalah yang objektif atau sekadar pernyataan di satu tempat tertentu, yang mungkin akan disesali di kemudian hari," ujar musisi 52 tahun ini.Once Mekel justru menegaskan, hubungannya dengan Ahmad Dhani sampai saat ini baik-baik saja. Celetukan satir yang diberikan Ahmad Dhani tersebut tak membuat keduanya saling bermusuhan."Baik-baik aja," kata Once Mekel.Seperti yang diketahui, hubungan pertemanan Once Mekel dan Ahmad Dhani sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Hal tersebut juga diperkuat ketika Once Mekel bergabung ke dalam formasi Dewa 19 menggantikan Ari Lasso.Pada awal 2011, Once Mekel memutuskan untuk keluar dari Dewa 19 dan memilih untuk fokus dalam solo karir.