2 Bukti Ardhito Pramono Terjerat Narkoba

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Musisi Ardhito Pramono terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Kini, sebanyak dua bukti awal pun diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo."Yang pasti dua alat bukti sudah tercukupi untuk dilakukan penangkapan. Barang buktinya ada ganja dan (hasil) cek urine," ujar Kombes Ady Wibowo kepada wartawan.Hasil pemeriksaan urine tersebut adalah positif. Hal itu memastikan bahwa Ardhito mengonsumsi narkoba jenis ganja.Sementara itu, Ardhito ditangkap di kediamannya sendiri, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tepatnya, pada pukul 02.00 WIB, Rabu, 12 Januari 2022.Kasus Ardhito kali ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan kasus narkoba sebelumnya di wilayah Jakarta Barat. Namun, polisi belum mengungkapkan detail informasi lainnya.Ardhito sendiri telah memiliki banyak lagu. Beberapa di antaranya, "Bitterlove", "I Can't Stop Loving You", "Superstar", "Cigarettes of Ours", "Fine Today" (lagu untuk film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini), hingga "I Just Couldn't Save You Tonight" (lagu untuk film Story of Kale: When Someone's in Love).Ardhito Pramono tidak hanya berkarier di dunia musik. Melainkan, juga dikenal sebagai aktor film layar lebar berjudul Story of Kale: When Somenone's in Love dan Story of Dinda: Second Chance of Happiness.Ardhito juga akan tampil dalam film trilogi Dear Nathan yang berjudul Dear Nathan: Thank You Salma. Film itu akan tayang di bioskop pada 13 Januari 2022.