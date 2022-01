Nah Lho! Akun Instagram Giring Ganesha Mendadak Hilang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Akun Instagram Giring Ganesha mendadak hilang entah ke mana. Akun dengan nama pengguna @giring itu tidak bisa diakses.Keterangan di laman Instagram itu bertuliskan akun tidak tersedia. Ada kemungkinan terjadi kerusakan, atau akun telah dihapus."Sorry, this page isn't available. The Link you followed may be broken or the page may have been removed. Go back to Instagram," tulis keterangan tersebut.Belum diketahui pasti kenapa Instagram Giring mengilang secara tiba-tiba. Padahal eks vokalis Nidji itu belakang sedang aktif di media sosial, khususnya Instagram.Salah satu aksi politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu yakni saling sindir dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dia kerap membagikan aktivitas saat menyambangi proyek Formula E di Ancol dan pembangunan Jakarta International Stadium."Seperti biasa @psi_id selalu melakukan aksi sosial kepada warga dan kebetulan hari ini kami temukan beberapa warga yang kurang beruntung tergusur oleh proyek yang dulu katanya hanya Firaun yang bisa melakukan," kata Giring yang sempat mengunggah video, Sabtu 22 Januari 2022.Sejauh ini, Giring belum memberikan pengumuman menghilangnya akun Instagram pribadinya.Padahal akun dengan nama @giring itu telah memiliki 337 ribu pengikut dan sudah terverifikasi (centang biru).