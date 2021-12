Disangka Laura Anna, Jurnalis Bule Kesal Dikirimi Netizen Indonesia Pesan Duka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Anna Laura, perempuan bule yang berprofesi sebagai jurnalis, menjadi viral. Lantaran namanya mirip dengan selebgram Laura Anna yang baru saja meninggal dunia, Instagram Anna Laura banjir ucapan duka cita dari netizen (warga net) Indonesia."Turut berduka cita, Kak," tulis salah satu akun netizen di kolom komentar akun Instagram Anna Laura. Anna Laura pun terkejut dengan banyaknya komentar di akun Instagramnya, yang dipenuhi ucapan duka dengan Bahasa Indonesia. Hingga akhirnya, dia menyadari ada kekeliruan dari sejumlah netizen Indonesia itu.Anna Laura pun mengungkapkan identitasnya. Dalam hal ini, supaya netizen Indonesia berhenti mengirimkan ucapan duka cita kepada dirinya. Bahkan, dicantumkan di bio akun Instagramnya."Anna Laura. I am not Laura Anna from Indonesia," tulisnya di bio Instagramnya."I am not Laura Anna from Indonesia! Please Stop! I can't deal with another day of this," tambahnya.Anna Laura juga mengunggah tulisan di Instagramnya. Dia menjelaskan bahwa beberapa netizen Indonesia telah memenuhi kolom komentar di akun Instagram pribadi miliknya hingga ke email. Bahkan, terhadap profil Instagram teman-temannya."This is me. My name is Anna Laura, not Laura Anna. And i am from Brazil! and most important: I am alive!," tulisnya sembari mengunggah foto dirinya yang sedang tersenyum, dan menyertakan akun Instagram asli Laura Anna."Kepada orang Indonesia, saya bukanlah Laura yang meninggal. Kalian salah orang. Jadi saya mohon agar berhenti berkomentar di akun saya," tambahnya.Sementara itu, Laura Anna mengembuskan napas terakhir di usia 21 tahun. Kakak Laura, Greta Iren, mengungkapkan bahwa Laura Anna mengembuskan napas terakhir pada hari ini, Rabu, 15 Desember 2021 pukul 09:22 WIB.Laura sendiri dikenal sebagai selebgram sekaligus model. Ia mengalami lumpuh usai kecelakaan akibat mantan kekasihnya, YouTuber Gaga Muhammad, mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk pada 8 Desember 2019.Setelah kecelakaan itu, Gaga diketahui tidak pernah menunjukkan itikad baik. Hingga akhirnya, Laura berjuang mendapatkan keadilan dengan mengajukan tuntutan hukum agar Gaga bertanggung-jawab atas perbuatannya.