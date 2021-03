Mantan Pacar Kaesang Ultah, Netizen Doakan dapat Jodoh yang Tepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan pacar Kaesang Pangarep Felicia Tissue tengah merayakan ulang tahun. Hal ini diketahui dari postingan sang ibunda Meilia Lau.Di akun instagramnya, Meilia Lau memposting foto putrinya yang sedang tersenyum bahagia."Happy Birthday to my strong girl. Trust in Him & you deserve nothing but the best. ( Selamat ulang tahun putriku yang kuat. Percaya pada-Nya dan kamu berhak mendapat yang terbaik)," tulis Meilia Lau di kolom keterangan foto.Tak hanya itu, Meilia juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung putrinya beberapa hari terakhir."Even though we do not know each other, but thank you for your kind post about my daughter & also to the others who supports her. (Meski kita tidak mengenal satu sama lain, tapi terima kasih untuk postingan yang baik tentang putri saya dan juga kepada semua orang yang sudah mendukungnya)," lanjut Meilia.Unggahan Meilia dibanjiri beragam komentar yang berisi doa dan harapan untuk Felicia. Banyak dari netizen juga mendoakan Felicia mendapat jodoh yang tepat."WYATB felicia, akan ada pelangi setelah hujan. keep strong," komen seorang netizen."She is the luckiest girl - happy birthday , you deserve the best man not the fake one," ujar yang lain.Bahkan ada juga netizen menjodohkan Felicia dengan Nicho yang merupakan putra mantan gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok."Lebih cocok Feli sama Nicho anaknya pak Ahok aja, sama2 cantik ganteng, attitude nya bagus, seiman," timpal seorang netizen.Seperti diketahui, kandasnya hubungan Felicia dengan Kaesang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik sejak beberapa hari terakhir.Kaesang dituding meninggalkan Felicia dengan cara tidak baik. Bahkan ibunda Feli, Meilia Lau terpaksa meluapkan amarahnya di sosial media dengan menyebut Kaesang sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab karena pergi meninggalkan putrinya tanpa kabar.Menurut Meilia, perlakuan Kaesang telah menyakiti perasaan putrinya yang selama ini sudah memilih setia selama 5 tahun.(ACF)