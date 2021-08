Deddy Corbuzier Rehat Sejenak dari Sosial Media dan Podcast

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Foto: Instagram @mastercobuzier.

Jakarta: Deddy Corbuzier mengumumkan sesuatu yang mengejutkan hari ini, Selasa, 10 Agustus 2021. Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Deddy menyatakan bakal rehat sejenak dari sosial media. Selain itu, Deddy juga menyampaikan dirinya untuk sementara juga off dari podcast dan WhatsApp. Sayangnya, pria 44 tahun itu tidak menjelaskan alasan untuk berhenti sementara, ia hanya menyebut ada beberapa alasan yang membuatnya harus menanggalkan medsos.“For some reason I'm currently off every social media, podcast, and whatsapp (Untuk beberapa alasan saat ini saya berhenti dari semua sosial media, podcast, dan WhatsApp),” tulis unggah Deddy di akun Instagram-nya @mastercobuzier seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 10 Agustus 2021.Kekasih dari Sabrina Chairunnisa dalam unggahan tersebut juga menuliskan sebuah caption atau takarin. “Bahkan dalam sarungnya pedang harus tajam – demikian juga pikiran dan roh harus ada di dalam tubuh”.Unggahan teranyar Deddy di akun Instagramnya tentang anaknya, Azka, berhasil meraih ban hitam Dan 1 Kickboxing. Dalam captionnya ia mengaku bangga dengan pencapaiannya anaknya tersebut.Sedangkan, konten tergres Podcast #CloseTheDoor di YouTube membahas soal aksi Dinar Candy yang memakai bikini sebagai protes terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Deddy mengungkapkan sejatinya dirinya sudah mengundang Dinar untuk ngobrol di podcast. Namun, Dinar gagal hadir karena ditangkap polisi.Beberapa netizen pun meninggalkan komentar di dalam unggahan Deddy di YouTube. Para warganet mendoakan agar Deddy tetap sehat, mereka juga mengaku bersabar menunggu konten tergres di podcast #CloseTheDoor.“Gua selalu nunggu podcast lu Om, dari yang kocak smpe serius pun gue nonton. Gak pernah ketinggalan. Sehat selalu Om Ded,” tulis salah satu netizen.“Selamat istirahat Om Ded, comeback stronger semoga sehat selalu,” tulis netizen lainnya.(SUR)