Via Vallen Ungkap Alasan Terima Lamaran Vokalis Band

Pedangdut Maulidia Octavia atau biasa dikenal dengan nama Via Vallen telah mengumumkan bahwa dirinya resmi dilamar oleh sang kekasih, vokalis Papinka Band, Chevra Yolandi.Melalui akun Instagram pribadinya, Via Vallen mengunggah sebuah cuplikan singkat dari acara lamaran tersebut. Di dalam video, terlihat sang penyanyi yang mengenakan kebaya abu-abu membeberkan alasan dirinya bisa jatuh cinta dengan sosok Chevra Yolandi."Mungkin gak banyak yang tahu kenapa aku bisa menjatuhkan hati ke kamu. Aku suka kamu karena kamu hormat sama ibumu, karena kamu sayang sama ibumu." ungkap pelantun "Meraih Bintang" tersebut.Via Vallen yang sering tampil di atas panggung justru akui dirinya merasa berdebar-debar saat berbicara di depan umum. Untuk video lengkap acara lamaran dapat ditonton di kanal Youtube Via Vallen."Gara-gara deg-degan jadi belepotan nih ngomongnya. Untuk video lengkapnya akan tayang besok, jam 3 sore di youtube 'Via Vallen Official' yaa." tulisnya di caption.Mendengar kabar itu, sontak teman-teman, rekan serta penggemar Via Vallen mengucapkan selamat di kolom komentar unggahan tersebut."Alhamdulillah selamat dek @viavallen semoga langgengg & dlancarkan sampai hari H." kata Wiwik Sagita."Selamat Viaaa syg.. Smg lancar sampai Hari H…." ucap Vega Darwanti."Selamat mb Vii, lancar segala sesuatunya ya mb,,aamiin." timpal Jihan Audy.