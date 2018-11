Piala Golden Globe Marylin Monroe Terjual Rp3,6 Miliar

Piala Golden Globe milik mendiang aktris Marilyn Monroe terjual seharga USD250 ribu atau sekitar Rp3,64 miliar dalam sebuah lelang di Beverly Hills pada Sabtu kemarin, 17 November 2018. Ini adalah piala yang didapatkan Monroe pada ajang penghargaan 1961.Menurut laporan Reuters, nilai penjualan tersebut memecahkan rekor lelang Piala Golden Globe tertinggi sepanjang sejarah.Sepanjang hidupnya, Monroe menerima empat penghargaan Golden Globe. Salah satunya adalah piala kemenangan dalam kategori Best Motion Picture Actress in Comedy or Musical lewat film Some Like It Hot (1959).Tiga lain adalah Henrietta Award, sesi penghargaan kehormatan khusus atau non-kompetisi dalam Golden Globe era 1950-1979. Piala yang dilelang pada Sabtu kemarin adalah Henrietta Award ketiga atau terakhir Monroe, sebelum dia mundur dari dunia hiburan dan meninggal pada 1962.Lelang tersebut, yang digelar oleh Julien's Auctions, tidak hanya menawarkan Golden Globe, tetapi juga sejumlah memorabilia Monroe. Misalnya mobil hitam Ford Thunderbird keluaran 1956, yang dilelang untuk pertama kali, serta majalah Playboy edisi pertama yang menampilkan foto Monroe dalam kaver.Satu eksemplar majalah bikinan mendiang Hugh Hefner oni terjual seharga USD32 ribu atau sekitar Rp466,39 juta.Mobil Ford terjual seharga USD490 ribu atau sekitar Rp7,14 miliar. Ini adalah mobil seperti tampak dalam foto Monroe bersama sang suami Arthur Miller tak lama setelah mereka menikah pada Juni 1956. Sebelum meninggal, Monroe memberikan mobil kepada anak pelatih aktingnya, Lee Strasberg. Setelah itu, mobil berpindah kepemilikan.(ASA)