Ayah Meninggal Dunia, Indy Barends: Terima Kasih Atas Cintamu

Penyiar Indy Barends tengah berduka setelah Ayahnya meninggal dunia baru-baru ini. Kabar duka ini disampaikan Indy melalui sejumlah unggahan di akun Instagram-nya.Melalui Instastory, Indy Barends mengunggah beberapa foto peti Ayahnya di salah satu rumah duka. Indy pun menuliskan kalimat menyentuh dalam unggahannya."A beautiful soul is never forgotten. Rest in love Pap (Jiwa yang indah tak akan pernah dilupakan. Istirahat dalam cinta Pap)," tulis Indy Barends."Thank you for being a good father for us (Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik buat kami)," tulis Indy Barends di unggahan lainnya.Indy juga turut mengunggah sebuah foto yang menampilkan keluarganya yang sedang berkumpul di dekat peti Ayahnya. Indy juga turut menuliskan satu kutipan ayat Alkitab beserta ucapan terima kasih untuk sang Ayah."Terima kasih untuk jiwa yang meneduhkan, hati yang penuh cinta, dan penuh berkasih hati untuk mama dan kami anak-anak," kata Indy Barends.Sementara itu, rekan-rekan selebriti juga turut berduka atas kabar tersebut. Melalui kolom komentar, mereka menyampaikan ucapan belasungkawa."Dear ?Indy Barends?, Turut (ber)duka cita mendalam utk berpulangnya Ayah ke rumah TUHAN. TUHAN menguatkan dan memberi penghiburan utk seluruh keluarga. Amin," ucap Ari Lasso."Teteh Indy. Turut berduka sedalam-dalamnya atas kepergian ayahanda tercinta," ucap Wendi Cagur."Turut berduka Indy sayang," ucap Marsha Timothy.