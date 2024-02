Sisi Gelap Sarah Keihl Dibongkar Mantan Pacar Usai Nikahi Bule Jerman

Advertisement

Selebgram Sarah Keihl sedang ramai jadi buah bibir di internet setelah menikah dengan pria asal Jerman. Sayangnya, mantan kekasihnya, yakni Mahdy Reza, membongkar sisi gelap Sarah Keihl ke media sosial.Melalui unggahan di akun TikTok @mahdyreza, Minggu, 28 Januari 2024, ada sebuah klarifikasi yang disampaikan oleh Mahdy Reza, mantan kekasih Sarah Keihl. Pria tersebut menceritakan bagaimana hubungannya dengan Sarah berjalan hingga wanita itu memutuskan untuk menikahi orang lain.Mahdy Reza meminta maaf terhadap kabar yang beredar mengenai dirinha yang disampaikan oleh Sarah Keihl. Awalnya ia tidak ingin melakukan klarifikasi, tetapi hal itu justru semakin viral dan mengganggu pekerjaannya."Gw mau minta maaf banget terhadap simpang siurnya cerita yang dibuat dia kemarin!" tulis Mahdy Reza dalam keterangan unggahannya di dalam gambar."Tadinya gw gamau KLARIFIKASI APAPUN dan gw ngerasa ga perlu klarifikasi terhadap kasus viral gw jadi jujur tapi makin kesini makin ganggu kerjaan dan pandangan orang orang sekitar terhadap gw, HERE my CLARIFICATION," lanjutnya.Perseteruan itu berawal dari tahun lalu, tepatnya pada November 2023. Kala itu, Sarah Keihl memutuskan untuk menikah dengan pria asal Jerman yang diketahui bernama Kilian Potter. Menurutnya, Sarah Keihl menyampaikan kepada calon suaminya bahwa Mahdy Reza hanyalah gimik yang dibuat di media sosial saja."Awal November dia udah menyatakan kalau lebih memilih cowo german itu untuk menikah, dan DIA BILANG SAMA COWO GERMAN NYA ITU kalau gua selama ini untuk GIMMICK aja di social media!" tulis Mahdy Reza.Ketika sudah melihat tidak ada pilihan lain, Mahdy Reza pun merasa harus mengikhlaskan kekasihnya untuk pergi ke pelaminan bersama pria lain. Namun yang menjadi permasalahan di sini adakah Mahdy Reza merasa tidak terima dengan tuduhan yang diberikan bahwa ia menyelingkuhi Sarah.Padahal dalam ruang obrolan yang dibagikan, Sarah Keihl mengaku bahwa ini pertama kalinya ia menyelingkuhi seseorang dalam hubungan. Tidak lupa dengan permintaan maaf kepada Mahdy Reza setelahnya."Akhirnya dia mengakui kalau dia ini yang selingkuhin gw, TAPI KENAPA MENGUMBAR KE SOCMED SEAKAN GUE YANG NYAKITIN DIA??? COME ON!!!!" tulis Mahdy Reza.Banyak warganet yang tidak menyangka dengan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh Sarah Keihl. Mereka pun sangat menyayangkan hal tersebut."Mungkin juga alasan Angela gilsha ngga dateng ke nikahannya yakannnn, udah tau ceritanya.""Plot twist bgt astaga ga nyangka Sarah Kiehl.""bisa²nya mau bertahan, nyuport lagi.""Sudah ku duga emng si cewek itu agak laennn keliat dari mukany.""manusia ular penuh drama, dari mukanya aja agak lain tuh dan agak gak setuju juga Mahdy sama Sarah."Sebelumnya, Sarah Keihl dan Kilian Potter telah menggelar pernikahan di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024. Mahar yang diberikan pun bernilai fantastis, yakni sebesar 13.000 euro atau setara dengan Rp222 juta.