Lady Gaga Nyanyikan Lagu Kebangsaan di Pelantikan Joe Biden

Lady Gaga telah hadir di pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden - Kamala Harris. Gaga mempersembahkan suaranya dengan penampilan memukau.Pada acara ini, ia menyanyikan lagu "The Star-Spangled Banner". Tampil percaya diri dengan penghayatan mendalam, ia menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat itu.Gaga hadir dengan mengenakan gaun kombinasi warna hitam dan rok merah. Sebelum tampil di Gedung Capitol, Gaga telah aktif berkampanye untuk kemenangan Joe Biden - Kamala Harris.Gaga kerap kali menyuarakan tentang anti kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, satu hari sebelum pelantikan Presiden Amerika ke-46 ini, Gaga berdoa untuk kebaikan masyarakat Amerika.Pelantun Rain On Me itu mengunggah foto dirinya dari Gedung Capitol dengan mengenakan pakaian serba putih. Ia membagikan harapannya untuk perpindahan kekuasaan presiden setelah kerusuhan Capitol 6 Januari 2021 silam."Saya berdoa besok (Rabu malam, 21 Januari 2021) akan menjadi hari damai bagi semua orang Amerika. Hari untuk cinta, bukan kebencian," tulis Gaga sebagai caption foto tersebut."Hari penerimaan, bukan rasa takut. Suatu hari untuk memimpikan kegembiraan masa depan kita sebagai negara Mimpi tanpa kekerasan, mimpi yang memberikan keamanan bagi jiwa kita. Love, from The Capitol," tambahnya.Kini, Joe Biden resmi menjadi Presiden AS ke-46 bersama pasangannya, Wakil Presiden AS Kamala Harris. Mereka menang dalam pemilihan presiden setelah mengalahkan pasangan Donald Trump - Mike Pence.Sejumlah selebritas ternama hadir dalam pelantikan mereka, di antaranya Jennifer Lopez, Garth Brooks, Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, dan Demi Lovato.(ELG)