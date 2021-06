Menolak ke Bali, Deddy Corbuzier Usulkan Jerinx Undang Atta Halilintar atau Baim Wong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Jerinx SID menantang Deddy Corbuzier untuk menggelar podcast di Bali. Jerinx mengaku enggan berangkat ke Jakarta mendatangi studio milik Deddy Corbuzier. Pasalnya, ia tidak mau tes swab antigen untuk syarat perjalanan menggunakan pesawat ke Jakarta.“Saya menolak diswabswebrapadrapid juga karena gak diijinkan oleh Kary Mullis sang penemu PCR dan peraih Nobel yang meninggal tak lama sebelum WXO umumkan plandemi,” ungkapnya.Jika memang berkenan, ia dengan senang hati menunggu Deddy datang ke Bali. Jerinx bahkan rela mempersiapkan semua kebutuhan Deddy Corbuzier selama berada di Pulau Dewata."Kalau bro @mastercobuzier dan tim males ribet, di Bali kita bisa podcast di studio oga @raifitnessbali miliki bli @ade_rai. Lokasinya di Sunset Road Kuta, 15 menit dari bandara,” tulis Jerinx di unggahan Instagramnya @jrxsid yang dikutip Medcom.id, Rabu, 30 Juni 2021.“Kalau ribet bawa alat-alat untuk podcast, saya di Bali bisa sediakan semuanya, aman. Info aja yang dibutuhkan. See you in Bali,” sambung Jerinx.Menanggapi undangan tersebut, Deddy pun membalas kalau dirinya juga ogah harus datang ke Bali. Menurut Deddy acara Podcast miliknya berbeda dengan vlog sehingga harus dilakukan di studio."Gak ada alasan... Sama sama punya ideologi masing-masing.. Saya juga MENOLAK SIAPAPUN untuk di Podcast saya kecuali di studio saya.. (thats why.. I make a studio) krn ini bukan vlog. Mungkin bli boleh coba dgn Atta Halilintar atau Baim Wong.. Coz I dont do vlog and I dont go out for podcast.. Except.. Ur not in this count," komentar Deddy Corbuzier di postingan instagram Jerinx.Usulan Jerinx menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier berawal saat wawancara dengan dr Tirta. Saat itu Deddy dan dr Tirta sempat membahas soal ucapan Jerinx tentang ‘endorse’ covid. Saat itu Deddy mengungkapkan sudah mengundang suami Nora Alexandra namun belum dijawab.(MBM)