Diela Maharanie Gabungkan Tiga Elemen Indonesia di Karya Seni Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

The Balvenie menggandeng seniman Diela Maharanie untuk melakukan kolaborasi dalam The Makers Project. Diela Maharanie lalu menuangkan kreativitasnya dalam sebuah karya seni berjudul "Cendrawasih".Karya seni "Cendrawasih" dirancang khusus Diela dalam medium gelas wiski keramik dan tatakan gelas yang bakal jadi gift set edisi terbatas. Karya tersebut terinspirasi dari cendrawasih, bunga Rafflesia, dan penari tradisional yang terkenal. Tiga elemen ciri khas dari Indonesia inilah menginspirasi desainnya."Saya merasa bangga dapat menjadi perwakilan dari Indonesia dari The Makers Project oleh The Balvenie ini. Ilustrasi dengan warna-warna cerah dan pattern yang acak namun artistik merupakan ciri khas dari setiap karya saya, yang kini saya wujudkan juga di ‘Cendrawasih’," kata Diela Maharanie dalam keterangan tertulisnya."Cendrawasih" coba merepresentasikan semangat, keterampilan, serta imajinasi yang terasa hidup berkat beragam warna yang ditampilkan. Hal ini menjadi bukti nyata karya Diela tidak pernah gagal memukau indra para penikmatnya."Kami terus berusaha untuk menjalin kolaborasi bersama orang-orang sepemikiran yang memiliki semangat yang sama dengan kami untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa dan kemitraan kami dengan Diela Maharanie adalah buktinya. The Makers yang berkolaborasi dengan kami adalah para seniman dan pengrajin yang mencurahkan seluruh pikirannya serta mengedepankan orisinalitas dalam setiap karyanya," kata Brett Bayly, Brand Ambassador The Balvenie untuk Asia Tenggara.Diela memang suka menggambar sejak kecil. Dia populer setelah desain stikernya untuk Instagram dan membuat mural di Central Park Mall di Jakarta untuk kampanye positif Instagram, Kind Comments."Ketika menggabungkan tiga elemen yang melekat kuat dengan Indonesia ke dalam sebuah karya, saya mengedepankan teknik dan keahlian seperti halnya para pengrajin dalam proses pembuatan The Balvenie," tutupnya.