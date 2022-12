Cinta Laura Sebut Deddy Corbuzier Kekanak-kanakan, Ini Alasannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pendapat Cinta Laura soal Deddy Corbuzier. YouTube The Leonardo's

(SYN)

Jakarta: Cinta Laura menilai Deddy Corbuzier bertingkah kekanak-kanakan. Pasalnya, Youtuber kondang itu terlalu reaktif."Manchild (kekanak-kanakan)," ucap Cinta Laura singkat dalam YouTube The Leonardo's dikutip Rabu, 28 Desember 2022.Ia mengungkapkan bahwa banyak orang menilai Dedddy Corbuzier menakutkan dan intimidatif. Padahal, ia adalah tipikal penyayang."But actually he's a teddy bear inside. He's so sweet. (Padahal sebenarnya dia lembut di dalam, dia manis)," tambah dia.Lebih detail, Cinta Laura menyebutkan pribadi Deddy Corbuzier yang mudah luluh ketika melihat sebuah hal yang menyedihkan dan sebenernya dia punya jiwa sosial yang tinggi.Namun, Cinta Laura menilai Deddy Corbuzier terlalu reaktif dan menyikapi suatu hal seperti seorang remaja, bukan orang dewasa."Tapi kenapa aku bilang dia manchild untuk humor, selain untuk humor kadang-kadang walaupun udah dewasa, kadang-kadang masih kekanak-kanakan sih," tutur dia."Walaupun udah tua, kadang-kadang ketika dia bereaksi terhadap suatu hal itu kekanak-kanakan, kadang aku mikir, are you really (apa kamu memang berusia) 45, bentar lagi ulang tahun ya, 46, you seem(kamu terlihat usia) 16 to me," beber Cinta Laura.Selain itu, Cinta Laura juga menyadari bahwa dirinya dan Deddy Corbuzier kerap silang pendapat. Namun, itu tak masalah baginya."Aku gak takut Deddy Corbuzier kan, he's my friend, I love him, I respect him (dia temanku, aku sayang dia, aku hormati dia). Cuma aku gak selalu setuju dengan opininya dan aku gak takut untuk berantem," ucap dia.