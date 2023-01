Baru Tayang 2 Episode, The Last of Us Pecahkan Rekor HBO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Serial The Last of Us telah memecahkan rekor yang dimiliki oleh HBO meski baru tayang dua episode. Serial ini memiliki penonton terbanyak dalam penayangan minggu pertama dan kedia dalam sejarah serial drama yang dimiliki oleh HBO Original.Menilik data milik Nielsen yang digabungkan oleh data Warner Bros, dalam penayangan episode 1, angka penonton mencapai 4,7 juta, diikuti lonjakan besar di hari kedua penayangan yang naik hingga ke angka 10 juta. Episode 2 tak kalah meledak, angka penonton kembali naik hingga ke 5,7 juta di hari penayangan perdananya."Setelah tayang satu minggu penuh, episode 1 sekarang melacak 18 juta penonton. Naik 4 kali lipat dari penonton malam pemutaran perdana," tulis HBO yang dilansir dari Variety.Sementara itu, The Last of Us menceritakan Joel yang melarikan diri bersama sang anak yang bernama Sarah, saat virus mematikan mulai menyebar. Namun sayangnya Sarah mati karena serangan yang mereka dapatkan dari militer, tetapi Joel berhasil selamat karena bantuan dari adiknya, Tommy.Setelah itu Joel hidup dalam zona karantina milik Boston, yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal (FEDRA).Serial ini menjadi perbincangan juga di Indonesia karena turut dibintangi dua aktor kawakan Tanah Air yakni, Christine Hakim dan Yayu Unru.