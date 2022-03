Ditampar Will Smith di Panggung Oscar, Ini 5 Fakta Seputar Chris Rock

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

5 Fakta Chris Rock

1. Pernah bekerja di rumah sakit

2. Anak tertua

3. Belajar jurnalisme siaran

4. Open mic pertama

5. Pemeran di Saturday Night Live

(Chris Rock di Saturday Night Live)

Jakarta: Video Chris Rock ditampar oleh Will Smith di acara Piala Oscar 2022 viral di media sosial. Kejadian itu terjadi saat Rock yang menjadi pembaca nominasi untuk kategori Best Documentary Features membuat lawankan soal Jada Pinkett Smith, istri Will Smith.Rock membuat lelucon soal Jada Pinkett yang mencukur habis rambutnya. Komika sekaligus aktor itu pun menyebut Jada seperti bintang GI Jane karena penampilan botaknya."Jada aku mencintaimu, 'GI Jane 2,' tidak sabar untuk melihatnya.," canda Rock kepada Jada Pinkett.Chris sepertinya meledek Jada Pinkett Smith membintangi film sekuel G.I Jane karena kepalanya yang botak. G.I Jane merupakan film yang dirilis pada tahun 1997. Pemeran utamanya yaitu Demi Moore tampil botak di film itu.Baca: Viral Will Smith Tampar Chris Rock di Panggung Oscar 2022 Mendengar hal itu Will Smith langsung naik ke panggung. Chris Rock yang mengira koleganya itu sedang bercanda sempat tertawa. Namun, ketika sudah dekat, Will Smith langsung mengayunkan pukulan ke wajah Chris Rock.Awalnya banyak yang mengira aksi Will Smith juga hanya candaan semata karena penonton tertawa. Tapi, ketika Will Smith sudah kembali duduk di kursinya, dia berteriak kepada Chris."Jauhkan nama istriku dari mulutmu," ucap Will Smith dua kali.Jada sendiri diketahui mengalami kebotakan karena masalah kesehatan alopecia. Alopecia adalah penyakit autoimun, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat pada tubuh sendiri.Chris Rock pernah bekerja sebagai petugas di rumah sakit. Ia juga pernah menjadi busboy atau asisten waitress di Red Lobster.Dia anak tertua dari tujuh bersaudara. Lima saudara laki-lakinya adalah Andre, Tony, Brian, Kenny dan Jordan, dan saudara perempuannya adalah Andi. Kakak tirinya, Charles, meninggal pada tahun 2006.Rock belajar jurnalisme siaran selama setahun di Community College. Ia pernah bercerita kepada kepada Winfrey dirinya ingin menjadi wartawan seperti Bryant Gumbel atau Dan Rather“Walaupun sebagian dari diri saya selalu ingin menjadi komedian, bagian lain dari diri saya selalu ingin menjadi Bryant Gumbel atau Dan Rather,” ucapnya seperti dikutip dari E News, Senin, 28 Maret 2022.Pada tahun 1985, Rock sedang dalam antrian untuk membeli tiket pertunjukan stand-up Eddie Murphy di Radio City Music Hall, ketika dia melihat di surat kabar sebuah iklan untuk open mic di klub Catch a Rising Star. Dia mengikuti audisi dan mencetak pertunjukan pertamanya.Rock memulai karier sebagai pemeran di Saturday Night Club sebuah acara komedi sketsa dan variety show di televisi Amerika. Dia memulai karier filmnya dengan peran film kecil seperti Beverly Hills Cop II (1987) sebelum muncul di Lethal Weapon 4 (1998), Dogma (1999), dan Nurse Betty (2000).