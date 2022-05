Sudah Pindah Agama, Salmafina Sunan Cuma Mau Nikahi Pria Nasrani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Selebgram Salmafina Sunan menutup peluang menjalin hubungan dengan pria yang tidak satu keyakinan dengannya. Setelah memutuskan pindah ke agama Kristen, Salmafina hanya mau menikah dengan pria nasrani.Pernyataan Salmafina dilontarkan ketika ditanya mengenai kemungkinan menjalin hubungan dengan pria yang berbeda keyakinan dengannya. Putri pengacara Sunan Kalijaga itu menjawab tegas menolak berpacaran dekat dengan pria beda agama karena hanya buang-buang waktu."Fine-fine aja enggak sih kalau kamu nikah beda agama?" tanya netizen."Nggak fine, jujur segitu nggak mau deket-deketnya aku sama laki-laki yang berbeda kepercayaan sama aku. Karena buat aku untuk sekadar deket aja udah buang waktu banget. Be still aja dulu, nanti God will give someone yang pas for me," jelas Salmafina.Ini bukan pertama kalinya Salmafina mendapat pertanyaan serupa. Dulu dia juga pernah ditanya jika jodohnya seorang pria muslim. Mantan istri selebgram dan penghafal Alquran, Taqy Malik itu memberikan penjelasan panjang."Entah berapa kali harus menjawab dan menjelaskan pertanyaan ini. Untuk aku pribadi, langkah pertama yang harus diambil seseorang sebelum meminta jodoh adalah tahu siapa dirimu sesuai dengan perkataan Tuhan, demi menemukan orang yang tepat. Jika Tuhan berkata 'kamu adalah sesuatu yang paling berharga untukKu' kamu tidak akan menyia-nyiakan Tuhan. Setidaknya, aku tidak akan begitu," paparnya.Sebagai upaya keyakinannya tidak goyah, Salmafina pun bertekad terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan begitu, dia yakin tak mudah tergoda untuk menjalani asmara dengan pria beda agama."Aku harus merasakan keamanan bersama Tuhan terlebih dahulu sebelum berdoa minta jodoh. Biar nanti ketika ditest sama yang enggak seiman, enggak gampang nyebur bahkan nyoba aja enggak mau," tutupnya.