Profil Coki Pardede, Kontroversi dari Komedi Hingga Terjegal Kasus Sabu

Profil Coki Pardede

Jakarta: Komika Coki Pardede ditangkap Polres Metro Tangerang Kota. Dia tertangkap tangan bersama temannya berinisial WLY lantaran memiliki narkoba jenis sabu."Iya benar dia (Coki Pardede) ditangkap semalam Rabu (1 September 2021) di rumahnya semalam di daerah Pagedangan, Kabupaten Tangerang" ujar Kasat Narkoba AKBP Pratomo Widodo, Kamis, 2 September 2021.Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Coki Pardede dan rekannya. Polisi telah menyita barang bukti berupa alat suntik dan 0,5 gram sabu Komika 33 tahun ini kerap menuai kontroversi di masyarakat terkait cuitannya di Twitter. Dia juga kerap membuat konten yang membuat warganet murka seperti kasus memasak babi kurma bersama rekannya, Tretan Muslim. Berikut profil Coki Pardede yang kerap viral di media sosial.Coki Pardede memiliki nama asli Reza Pardede. Coki lahir di Medan, 21 Januari 1988. Dia merupakan lulusan sastra Inggris di Universitas Gunadarma.Namanya mulai dikenal publik saat mengikuti ajang pencarian bakat Stand Up Comedy Indonesia Season 4 yang diselenggarakan Kompas TV. Dia juga sempat mengikuti Stand Up Comendy Academy 2 yang diselenggarakan Indosiar.Selain bekerja sebagai seorang komika, Coki Pardede juga menjadi pembawa acara, penyiar radio, pemain film, dan youtuber. Dia kerap membuat konten bersama Tretan Muslim di Youtube Majelis Lucu Indonesia.Coki Pardede juga sempat menjadi aktor dalam beberapa film Indonesia seperti Single (2015), Get Up Stand Up (2016), The Guys (2017), The Flight 555 , Partikelir, Dimsum Martabak, Gila Lu Ndro! (2018), dan Single Part 2 (2019). Dia juga pernah menjadi aktor di seri web Pergi Pagi Pulang Untung Reborn, dan Cek Toko Sebelah: Babak Baru (2020).(SUR)