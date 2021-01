'Ledekan Terakhir' untuk Donald Trump dari Para Presenter Terkenal Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Joe Biden resmi menjabat sebagai presiden baru Amerika Serikat setelah dilantik pada 20 Januari 2021 waktu setempat. Dilantiknya Joe mengakhiri empat tahun pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Donald Trump.Peralihan kekuasaan dari Trump ke Biden ini disambut antusias oleh pembawa acara atau presenter terkenal Amerika. Presenter seperti Jimmy Kimmel, Stephen Colbert hingga Jimmy Fallon mendedikasikan waktu khusus membicarakan turunnya Trump dari kursi kepresidennnya dalam acara mereka.Para presenter itu memang kerap mendapat hujatan dari Trump dan pendukungnya. Mereka dianggap sering menjelek-jelekkan Trump dalam program acara yang mereka bawakan. Setelah Trump lengser, para presenter terkenal Amerika itu memberikan semacam 'pembalasan terakhir'. Tentu disampaikan dengan cara lucu dan sarkastis."Ini adalah akhir dari sebuah kesalahan," kata Jimmy Kimmel seperti dilansir dari EW."Aku tidak yakin apa yang aku rasakan saat ini. Rasanya seperti malam seperti pernikahan dan perceraianku bergabung menjadi satu," lanjut Kimmel yang kemudian menyebut pemerintahan Trump gagal memenuhi janji kampanye.Stephen Colbert yang punya acara "The Late Show" lebih berani lagi. Dia melakukan kilas balik sejumlah pemberitaan mengenai Trump lalu meledeknya."Pada akhirnya, yang dibawa pulang dari kursi kepresidenan ini adalah membawa dia pergi," kata Colbert."Kami di sini di The Late Show telah menghitung mundur hingga hari ini selama empat tahun yang panjang. Kami menghitung mundur setiap malam selama empat tahun yang panjang dan menyakitkan. Dan malam ini, jumlah hitung mundurnya tinggal satu (hari)," imbuhnya.Pembawa acara Seth Meyers dalam program "Late Night With Seth Meyers" memberikan serangan menohok kepada Trump dalam sebuah segmen khusus."Anda meninggalkan bangsa ini dalam kehancuran. Buat apa Anda datang ke sini? Menghancurkan ekonomi, menyebarkan penyakit, dan berfoto selfie dengan kaleng kacang sambil tersenyum," kata Meyers.Giliran Jimmy Fallon meledek Trump di acaranya, "The Tonight Show". Fallon berkelakar bahwa Trump meninggalkan Gedung Putih terasa seperti, "Menarik nasal swab dari hidung Anda.""Washington DC tidak pernah terlihat lebih cantik," kata Fallon mengomentari sejumlah pagar kawat berduri yang mengelilingi Gedung Capitol. Gedung ini sekarang dijaga ketat setelah para pendukung Trump merangsek masuk dan membuat kekacauan belum lama ini."Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan kerusuhan. Itu hanya sebagian dari dekorasi Natal lama Melania (Trump)," ucap Fallon.Terakhir, James Corden memparodikan lagu "One Day More". Lagu ini tentu untuk meledek Trump yang tinggal menghitung hari berubah status dari presiden menjadi warga negara biasa."Satu hari lagi, hari terakhir Trump sebagai presiden. Gedung Putih punya penghuni baru. Empat tahun sudah kejahatan tanpa akhir, tapi sekarang dia akhirnya kehabisan waktu. Satu hari lagi," begitu kira-kira arti lirik lagu yang dinyanyikan James Corden.(ELG)