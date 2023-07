Drake Ungkap Alasan Belum Menikah

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drake adalah seorang pria berusia 36 tahun asal Toronto. Tentunya di usianya yang tidak muda banyak yang menanyakan alasan Drake belum menikah.Ketika hadir dalam acara The Really Good Podcast, 20 Juli 2023, Drake mengatakan kepada Bobbi Althoff bahwa pernikahan itu seperti hal kuno."Entahlah, sepertinya itu, zaman kuno atau semacamnya," kata Drake, dikutip dari Eonline, Senin, 24 Juli 2023.Meskipun Drake punya pemikiran seperti itu, tapi dia berpikir akan menikah nanti. Itu akan menjadi bagian akhir hidupnya."Saya pikir pada akhirnya saya akan melakukannya," ucap Drake.Drake mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah karena tidak ingin mengecewakan seseorang."Saya tidak ingin menikah karena saya hanya tidak ingin mengecewakan seseorang," kata Drake.Kabar hubungan percintaan Drake juga belum terdengar oleh publik. Namun ada penggemar yang mengaitkan hubungan asmara Drake dengan Lilah Pi, yang tampil dalam sampul lagu "Search & Rescue" yang dirilis April lalu.Pada Juni lalu, Drake mengucapkan ulang tahun kepada Lilah melalui instastory di Instagram."More life to the gyal that's impossible to duplicate. My inspo, my confidant, my best mate, my heart @lilahpi happy birthday," tulis Drake dalam Instastory di akun Instagram @champagnepapi.