Yono Bakrie Sebut Formasi Band Khusus Mantan Pejabat, Ada Menteri hingga Presiden RI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Yono Bakrie menyebutkan grup band khusus yang berisikan oleh para pejabat setelah mereka selesai bertugas. Ada dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono hingga Peesiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.Juara SUCI X ini tampil dalam acara Stand Up Fest The Series The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jumat, 23 Juni 2023. Dalam acara itu, Pak Basuki juga berkesempatan hadir dan menyaksikan acara Stand Up Fest The Series.Dalam materinya, Yono menyampaikan tentang formasi band khusus yang bisa dibentuk oleh para pejabat setelah mereka selesai menjabat. Hal itu karena menurutnya banyak pejabat yang handal bermain alat musik."Dan banyak pejabat itu yang sekarang hebat nge-band gitu. Kalau mereka pada pensiun, bikin band bisa," kata Yono.Menurut Yono, posisi drummer akan diisi oleh Pak Basuki dan Jokowi kebagian sebagai bassis. Namun akan ada momen lucu ketika mereka berdua disatukan."Drummer diisi Pak Bas. Bass (dimainkan) Pak Jokowi," tutur Yono."Pak Bas nanya (ke Pak Jokowi), 'kunci apa?'. (Pak Jokowi menjawab) 'Loh, ndak tahu kok tanya saya'," tambah Yono dengan menirukan gaya bicara Pak Basuki dan Pak Jokowi.Untuk posisi vokalis akan diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sedangkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dipilih sebagai EO (Event Organizer). Alasannya ternyata karena hal ini."Vokalis diisi Bu Sri Mulyani. (Kalau) Bu Risma (jadi) EO. Galak, (Bu Risma) galak," ucap Yono.Pejabat terakhir yang dipilih oleh Yono adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia memilih Puan Maharani sebagai soundman karena suka mematikan microphone."Soundman (diisi oleh) Puan Maharani, suka matiin mic," kata Yono.Sementara itu, Yono juga menyebutkan Presiden RI keenam, yakni Susilo Bambang Yudhoyono sebagai perancang grafis album karena suka melukis. Lalu, band khusus para pejabat itu akan dinaungi oleh studio musik milik Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.Formasi band itu hanya dikatakan untuk materi stand up comedy yang Yono bawakan dalam acara Stand Up Fest The Series. Selain Yono, ada juga Soleh Solihun, Mongol Stres, Ate, dan Popon Kerok.