Tekad Nicholas Sean Tak Mau Ulangi Kesalahan Ahok Bercerai dengan Veronica Tan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Nicholas Sean sempat memberikan pernyataan mengejutkan tak mau menikah. Kalaupun menikah, Sean banyak belajar dari kegagalan rumah tangga orangtuanya.Sean menegaskan tidak mau mengulangi kesalahan orangtuanya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Veronica Tan yang bercerai. Sean takut anaknya tidak sanggup menerima perceraian orangtuanya jika dia bercerai."Intinya gue enggak mau mengulang kejadian orangtua gue sih. Kalau gue sih bisa terima, tapi belum tentu anak gue bisa terima dan gue enggak mau anak gue mengalami hal yang sama," kata Nicholas Sean saat berbincang di YouTube TS Media.Sean menjabarkan alasannya lebih suka sendiri tanpa terikat pernikahan. Dia tak yakin akan ada sepasang manusia yang benar-benar cocok. Dia juga merasa lebih enak sendiri tanpa pasangan."Solusinya ya enakan sendiri aja. I mean, the goal in life is to have more control over your life," paparnya.Sean tak percaya dengan anggapan pernikahan menjamin kebahagiaan. Dengan tidak memiliki istri, Sean merasa bisa mengendalikan hidupnya sendiri."Kalau gue hidup sendiri tuh variabelnya lebih terkontrol. I decide when I wake up, I decide what to do, enggak banyak ekspektasi," tandasnya.